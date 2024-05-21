مصطفى أبوزيد: الدولة المصرية استفادت من دروس جائحة كورونا والأزمة الروسية

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه إذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات اقتصادية بسياسة متوازنة خلال فترة جائحة كورونا، كان سيتعرض الاقتصاد المصري لوضع كارثي؛ لأنه إذا جرى وقف عجلة الإنتاج في مصر، سنتعرض لأضرار عدة، وسترتفع معدلات البطالة، فضلاً عن التوتر الذي ستشهده الساحة السياسية.

دروس جائحة كورونا والأزمة الروسية

وأضاف أبوزيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، الذي يبث عبر قناة «إكسترا نيوز» أن «الدولة المصرية استفادت من الدروس التي تعرضت لها وقت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية في خروج الأموال الساخنة، حين خرج 22 مليار دولار في وقت قصير للغاية، الأمر الذي أحدث هزة غير بسيطة».

وتابع: «سياسة التعامل مع أزمة كورونا نجحت في تجنب مشكلات عديدة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم والسيطرة على السلع الأساسية في الأسواق، وذلك من خلال استمرارية عجلة الإنتاج في مصر».