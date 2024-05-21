عباس أبو الحسن عن واقعة التصادم: لم أهرب.. وسأعالج المصابين على نفقتي

استمعت النيابة العامة لأقوال الفنان عباس أبو الحسن، بعدما سلّم نفسه لأقرب كمين من موقع المول التجاري الشهير، حيث قال في التحقيقات إنّه كان يسير بسيارته في الشيخ زايد، وفجأة وجد أمامه سيدتين تعبران الطريق من منطقة خطر، وحدث التصادم.

وأضاف أبوالحسن في تحقيقات النيابة العامة: «مكنتش قاصد بأي حال من الأحوال أخبطهم، لكنهم طلعوا قدامي من حتة مش متوقع حد هيعدي منها الطريق».

وأكد أنّه لم يهرب من مكان وقوع الحادث، وترجّل من سيارته رغم آلام قدمه ليطمئن على المصابتين ويطلب لهما الإسعاف فورا، وجرى نقلهما إلى المستشفى حيث تلقيتا العلاج اللازم، وبعدها سلّم نفسه لأقرب كمين شرطة.

وأكد «أبو الحسن»، استعداده التام لتحمل تكاليف علاج السيدتين، لافتا إلى أنّه أُصيب بكدمات في قدمه.

وبعدما استمعت النيابة العامة لأقوال الفنان عباس أبو الحسن، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما حاولت الاستماع لشهادة المصابتين في الحادث، لكن خضوعهما للعلاج منعهما عن الإدلاء بأقوالهما بسبب حالتهما الصحية الخطيرة.