عبر 42 شاطئ.. تفاصيل أول مسابقة تصوير تطلقها مصايف الإسكندرية (فيديو)

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فتح باب الاشتراك في أولى مسابقاتها في مجال التصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية تحت عنوان «بلسوار»، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضمن احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أول مسابقة تصوير تطلقها مصايف الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من قبل الإدارة والتي تتم في تلك الآونة حتى عيد الإسكندرية القومي.

رابط التسجيل في مسابقة التصوير

يتم التسجيل للاشتراك في المسابقة من خلال ملء الاستمارة من هنا ، على أن تقبل طلبات التسجيل حتى يوم الجمعة الموافق 2024/5/31.

وأكدت مصايف الإسكندرية أنه سوف يتم الإعلان عن موعد المسابقة والجوائز المتميزة جدا وكافة التفاصيل بمجرد الانتهاء من استقبال طلبات المشاركين، على أن يتم إعلان الشروط والتعليمات وكل ما يخص تلك المسابقة الفريدة من نوعها عبر صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ومن خلال تسجيل المسابقة يتاح اختيار التصوير في إحدى الشواطئ من 42 شاطئ متاحا بها التصوير على أن يختار المتسابق نوعية الصور.

نوع التصوير المفضل

معماري

طبيعة

بورتريه

حياة الناس

الشارع

سياحي

تقنية الصورة

كاميرا DSLR

كاميرا Mirrorless

موبايل