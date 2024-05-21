تطورات بيان «كاف» عن نهائي الكونفدرالية.. إيقاف لاعب الزمالك وعضو المجلس | عاجل

فجر الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تطورات بيان الاتحاد الأفريقي «كاف» الأخير، عن الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، وحصده للقب للمرة الثانية في تاريخه.

وأوضح «شوبير» في تصريحات إذاعية عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «عقوبات منتظرة بعد بيان كاف عن انتهاكات نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، لكن المفاجأة هي إيقاف متوقع لأحد لاعبي الزمالك وعضو مجلس الإدارة، بسبب ما حدث أثناء الاحتفالات بعد نهاية المباراة».

شوبير يكشف عن عقوبات نهائي الكونفدرالية

وأضاف حارس منتخب مصر الأسبق: «أحد المسؤولين في الاتحاد الأفريقي، أرسل لي خطابا بشأن ما حدث في مباراة الزمالك ونهضة بركان، وأؤكد لكم أنه سيكون هناك عقوبات بعد نهائي الكونفدرالية، ولا بد من الالتزام بما يؤكد عليه (كاف) قبل مثل هذه المباريات».

وأدان الاتحاد الإفريقي، في بيان رسمي، بشدة، الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة، أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية، كما قرر إحالة القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة في «كاف» للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث وسلوك الزمالك ولاعبيه ومسؤوليه، وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها.

وتمكن الزمالك من حصد لقب الكونفدرالية، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه إيابا على نهضة بركان في القاهرة 1-0، رغم خسارته ذهابا بالمغرب 2-1، لكنه استفاد من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، حال التعادل.