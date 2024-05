سينتيا خليفة ولوسيان لافيسكونت نجما فيلم الرعب والإثارة « بوردرلاين»

أعلنت شركة فيوتشر آرتست إنترتيمنت (Future Artists Entertainment) اليوم، أن الممثلين لوسيان لافيسكونت وسينتيا خليفة يتوليان دور البطولة في فيلم الرعب والإثارة بوردلاين (Borderline) الذي هو قيد الإنتاج الآن، وقد انضم إليهما جيسون فليمينغ ، بالإضافة إلى لورا مارانو والفنانة السعودية سارة طيبة.

تقوم فيوتشر آرتست إنترتيمنت إلى جانب سينتيا خليفة وإيفان روس بإنتاج بوردرلاين وتخرجه جين غول (My Feral Heart) المرشحة لجائزة منظمة السينما المستقلة البريطانية (BIFA)، وهو من كتابة إليزابيت موريس، مؤلفة Above the Below.

تدور قصة الفيلم حول امرأة شابة اسمها زينة تتواجد في حانة بوردرلاين المتهالكة لمواعدة جاك الوسيم وذو الشخصية الجذّابة، وسرعان ما وجدت زينة نفسها متخليّة عن هذه الفكرة لينتهي بها المطاف بتناول مشروب مع بول، الشاب المتلعثم ولكنه وسيم، وهو من السكان المحليين. لكن هذا الشاب لا يشكل تهديداً ورفقته جيدة .

غير أن زينة قد لا تكون مخطئة في كلتا الحالتين، إذ أن بول هو في الواقع قاتل متسلسل يستدرج ضحاياه داخل جدران بوردرلاين الخارجة عن القانون.