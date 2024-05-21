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توريد 587 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
12:46 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
توريد القمح

توريد القمح

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت نحو 587 ألفا و50 طن قمح حتى الآن.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى أن تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة، وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين (وش ومقطورة) أن يكون وزن المقطورة منفصلا عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة.

إجمالي المساحة التي تم حصادها من القمح 

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 394 ألفا و146 فدانا.

بدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

 

 

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بقلم نظيمة البحرواي