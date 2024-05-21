ختام فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لخطوات اختبارات الجودة

اختتم مركز استدامة للتدريب والتطوير بمجمع المصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات المرحلة الثانية للدورة التدريبية المكثفة المتعلقة بخطوات تنفيذ الطرق واختبارات الجودة، والتي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام، وتستهدف فريق العمل الخاص بالطرق في المراكز والمدن ومديرية الطرق.

تحسين تنفيذ مشاريع الطرق في كفر الشيخ

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ الهدف من هذه الدورة التدريبية تحسين تنفيذ مشاريع الطرق في المحافظة، من خلال تدريب الفريق على تطبيق معايير الجودة العالية في كل مراحل المشروع، لافتًا إلى أنّ هذا التدريب يعبر عن التزام المحافظة بتطوير مهارات العاملين لديها، مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقديم إرشادات حول تجهيز اختبارات ضبط الجودة المطلوبة

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ التدريب شمل شرحًا تفصيليًا لخطوات التنفيذ وفقًا للكود المصري، مع تقديم إرشادات حول تجهيز اختبارات ضبط الجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أنّ البرنامج التدريبي يتضمن محاور متعددة، منها الاعتبارات الفنية، وإعداد ملف المشروع، إلى جانب تطبيق عملي في معمل مديرية الطرق خلال اليوم الثالث من التدريب، ويستفيد من هذه الدورة نواب رؤساء المراكز والمدن المسؤولون عن عملية الرصف، ومديرو أعمال العمليات، ومهندسو الرفع باستخدام التوتال ستيشن، وفنيو العمليات.