«تعليم الجيزة»: الأسئلة المتداولة لامتحان الإعدادية خاصة بالتيرم الأول

نفى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة أنباء عن تداول أسئلة الامتحانات الخاصة بمادتي اللغزة الأجنبية الأولى والتربية الدينية للشهادة الإعدادية، مؤكدا أن «الأسئلة المتداولة تخص الفصل الدراسي الأول وليس الثاني الذي يؤديه الطلاب اليوم».

ودعا سلومة أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة الخاصة بتداول أسئلة الامتحان، مشددا على تطبيق اللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات بحرمان بعض الطلاب من دخول امتحان الفترة الأولى (اللغة الإنجليزية)، لتأخرهم عن وصول اللجنة بعد الساعة التاسعة والربع صباحاً، مع السماح لهم بدخول امتحان الفترة الثانية (التربية الدينية).

وفي بيان صحفي، أوضحت مديرية التربية والتعليم في الجيزة أن سلومة تابع في الساعات الأولى من صباح اليوم أعمل تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية في المديرية، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، وحراسة أمنية مشددة.