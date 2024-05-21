لماذا تراجعت أسعار الذهب محليا.. «جولد بيليون» تستعرض الأسباب

تراجع سعر الذهب محليا منذ جلسة الأمس ليتبع في ذلك تراجعات السعر العالمي، وفشل سعر الذهب المحلي في الحفاظ على مكاسبه التي سجلها يوم أمس خاصة في ظل تراجع جديد في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

أسعار الذهب اليوم

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3175 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون» عند المستوى 3170 جنيها للجرام، يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 35 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3175 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3210 جنيهات للجرام.

أسباب تراجع سعر الذهب

السبب الرئيسي وراء تراجع سعر الذهب المحلي كان تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بعد تسجيلها مستوى تاريخي يوم أمس، حيث فشل الذهب المحلي في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3200 جنيه للجرام ليغلق يوم أمس تحت هذا المستوى.

من جهة أخرى شهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تراجع جديد ليتداول حالياً عند متوسط سعر 46.70 جنيه لكل دولار بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 46.95 جنيه لكل دولار.

ويؤثر تراجع سعر صرف الدولار سلباً على تسعير الذهب المحلي وساعده على سرعة الهبوط ليفقد المكاسب التي سجلها بشكل سريع، ونجد أن حركة السعر المحلي تميل إلى التراجع وعدم القدرة على الارتفاع لفترة طويلة بسبب ضعف التسعير الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار.