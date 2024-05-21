تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 21-5-2024

أعلنت الشعبة العامة للذهب تحديثًا جديدًا في سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم عيار 21، حيث سجل نحو 3175 جنيهًا للشراء و3155 للبيع دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

وترصد السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر وفق آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 3629 جنيها للبيع و3606 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3175 جنيها للبيع و3155 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2721 جنيها للبيع، و2704 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 14وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2117 جنيها للبيع، و2103 جنيهات للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ 1814 جنيها للبيع، و1803 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر جرام الذهب اليوم في مصر 25 ألفًا و400 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

سجلت سعر الأونصة نحو 2416 دولارًا.