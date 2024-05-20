تراجع في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2024 في مصر، حالة من التراجع مع نهاية التعاملات الصباحية، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر، نحو 3160 جنيها للبيع، و3155 جنيها للشراء، بتراجع بلغ نحو 15 جنيها مقارنة ببداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لآخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3622 جنيها للبيع و3611 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3160 جنيها للبيع و3155 جنيها للشراء.

استقرار سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 نحو 2717.25 جنيه للبيع و2708 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2113.25 جنيه للبيع و2106.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1811 جنيها للبيع و1805 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 25360 جنيها للبيع و25280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أونصة الذهب 2417 دولارا للبيع، 2416 دولارا للشراء.