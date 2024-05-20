آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2024 في مصر، حالة من الاستقرار في ختام التعاملات المسائية ، إذ بلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر، نحو 3165 جنيها للبيع، و3155 جنيها للشراء، وذلك وفق آخر تحديث للشعبة العامة الصادر في تمام الساعة 9:50 مساءً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لآخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3628 جنيها للبيع و3605 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3165 جنيها للبيع و3155 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2721 جنيها للبيع، و2704 جنيهات للشراء.

استقرار سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2116 جنيها للبيع، و2103 جنيهات للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ 1814 جنيها للبيع، و1802 جنيه للشراء.

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2425 دولارًا للبيع و2424 دولارًا للشراء.