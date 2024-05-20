أسعار الذهب ترتفع عالميا بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية.. ما الأسباب؟

تأثر سوق الذهب هذا الأسبوع بالعديد من البيانات الاقتصادية التي أثرت على أسعاره خلال الفترة الحالية، خاصة مع الحديث المستمر عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، ما تسبب في واحدة من أكثر التحركات قوة في سوق المعادن.

أسعار الذهب هذا الأسبوع

وبدأت أسعار الذهب الفوري الأسبوع الماضي التداول عند 2,361.17 دولار، وسط ترقب للبيانات الرئيسية عن التضخم، وجاء صباح الثلاثاء بتقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) المتباين، لكن الأسواق شعرت بالارتياح من تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث أبلغ جمعية المصرفيين الأجانب أنّه واثق من أنّ البنك المركزي لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفق «إنفيستينج».

وأصبحت أسعار الذهب إيجابية خلال الأسبوع في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وعندما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أبريل تحسنا شهريا، كان ذلك كل ما يحتاجه المتداولون لبدء دفع المعدن الأصفر إلى مستويات أعلى، حيث تخطت حاجز الـ2400 دولار للأوقية.

توقعات الخبراء لحركة الذهب هذا الأسبوع

وتوقع معظم خبراء الصناعة أن تستمر أسعار الذهب في الصعود الأسبوع الحالي، كما توقع 58% من المتداولين الأفراد في البورصات العالمية ارتفاع أسعار الذهب الأسبوع اللحالي، بينما توقع 21% انخفاضًا و21% توقعوا أن تظل الأسعار ضمن نطاق ثابت، وفق بيانات التقرير.

ومن المقرر أن تصدر عدد من البيانات الأمريكية المهمة الأربعاء المقبل عن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر أبريل ومحاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والخميس ستصدر مؤشرات قطاع التصنيع والخدمات من S&P، مطالبات البطالة الأسبوعية، مبيعات المنازل الجديدة لشهر أبريل، وكذلك تقرير السلع المعمرة لشهر أبريل يوم الجمعة.