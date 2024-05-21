القباج: نسبة اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي لا تتجاوز 18%

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة اشتراك العمالة غير المنتظمة في نظام التأمين الاجتماعي لا تتعدى 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ما أرجعته في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى عدة أسباب، أهمها عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية، ما يدفع العمالة إلى الرغبة في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملاً، دون استقطاع أي أجزاء منه، بالإضافة لعدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.

وأشارت إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت عن تدهور أوضاع العمالة غير المنتظمة أثناء الأزمات، بالإضافة لانعدام الحماية القانونية لهم، موضحة أن «هذه العمالة أول من يتم الاستغناء عنها في الشركات، نتيجة التأثر باضطراب سلاسل التوريد، بينما كانت قطاعات العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على المجهود البدني الأقل تأثراً من جائحة كورونا، مثل سائقي سيارات الأجرة، والعمالة الزراعية، وأصحاب سيارات الأطعمة، لذلك تميز القطاع غير الرسمي نسبياً بسرعة التعافي أكثر من القطاع الرسمي، لأنه أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع احتياجات السوق».