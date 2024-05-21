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«التعليم» تعلن عن مصروفات المدارس الرسمية الدولية 2024/ 2025

كتب:

أميرة فكري
01:41 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدرسة الرسمية الدولية بالشيخ زايد، للعام الدراسي المقبل 2024/ 2025، لجميع المراحل الدراسية «الابتدائية والمتوسطة والدبلومة».

مصروفات المدارس الرسمية الدولية

وأكدت الوزارة أن المدارس الرسمية الدولية هي مدارس حكومية دولية بمناهج بريطانية، توفر فرص تعليمية متميزة ذات جودة عالية للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة. 

وأعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد فتح باب التحويلات إلى المدرسة من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الأول الثانوي في المواعيد التالية من 20 مايو وحتى 31 يونيو، على أن يقفل باب التحويلات وقبول الأوراق بالمدرسة في نهاية هذه الفترة، علما بأن التقديم، وفقًا للشروط المحددة.

وأكدت المدرسة أن التحويل من خلال تعبئة الاستمارة المعدة لذلك على موقع المدرسة وطباعتها، ويكون الدخول على الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل، والتأكد من صحة البيانات التي يجرى إدخالها من ولي الأمر، تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة.

 

 

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