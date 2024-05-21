«بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، تنفيذ 3 قوافل بيطرية وقائية علاجية مجانية بمشاركة مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، وبالتعاون مع معهد بحوث التناسليات التابع لوزارة الزراعة.

تنفيذ 3 قوافل بيطرية علاجية مجانية بالمنيا

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ 3 قوافل علاجية مجانية بقرى (أشروبة _إبشاق الغزال) التابعتين لإدارة بني مزار، وقرية المطاهرة التابعة لوحدة بني محمد شعراوي بأبوقرقاص) في الفترة من 18 إلى 20 مايو 2024 م، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

تخصصات القوافل البيطرية

و أشار مدير المديرية، إلى أن القوافل أسفرت عن كشف وعلاج طفيليات داخلية لعدد (852) رأس ماشية، وفحص وعلاج طفيليات خارجية لـ(900) أخرى، وعمل 4 عمليات جراحية بإجمالي (2317) خدمة علاجية، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.