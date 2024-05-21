«مياه المنيا» تعلن عن مناقصات مد وتدعيم الشبكات.. 2000 جنيه سعر كراسة الشروط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إجراء مناقصات عامة بنظام المظروف الواحد للعام المالي 2024/2023.

تشمل المناقصات التي نشرتها شركة مياه الشرب في المنيا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»: إنشاء مأخذ عائم مرحلة أولى بتصرف 70 ل / ث، ومرحلة ثانية بتصرف 140 ل / ث بمحطة مياه طهنا الجبل في مركز المنيا، ومد وتدعيم إحلال وتجديد خطوط شبكات مياه الشرب لزوم تغذية مناطق محرومة بمدينة سمالوط وتوابعها، بمركز سمالوط.

سعر كراسة الشروط

ولفتت الشركة إلى أن تاريخ الجلسة 2 يونيو المقبل، وسعر كراسة الشروط 2000 جنيه، ويمكن الحصول على كراسة الشروط من مخازن شركة مياه الشرب بشارع عدنان المالكي أرض سلطان مقابل سداد ثمن الكراسة +10% صندوق عاملين.

وتقدم العطاءات في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجلسة، وإذا صادف يوم الجلسة إجازة رسمية، يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل، وللشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب، وكراسة الشروط ولائحة العقود والمشتريات الموحدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة متممة لهذا الإعلان.