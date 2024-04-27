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نقيب البيطريين: الثروة الحيوانية أصبحت صناعة ولها أهمية اقتصادية

كتب:

أحمد العانوسي
10:37 م | السبت 27 أبريل 2024
د. مجدي حسن

د. مجدي حسن

قال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن الدولة بحاجة لتحديث المنظومة البيطرية، وهو ما يستدعي تحسين تدريب الأطباء والحفاظ على مستواهم المعيشي، لافتًا إلى أن الأمراض المشتركة لا تخفى على منظومة الصحة، من حيث خطورتها وانتقالها بين الحيوان والإنسان.

الثروة الحيوانية أصبحت صناعة

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الثروة الحيوانية أصبحت صناعة، والدور للرئيسي المنظومة البيطرية هو الحفاظ على هذه الصناعة، وتقديم أفضل البرامج الواقعية، نظرًا لأهميتها الاقتصادية.

ولفت إلى أن اللجوء للعلاج في المنظومة مكلف ويفقد الحيوان قيمته الإنتاجية، وهناك مثل يقول: «يد الدكتور البيطري في معدة الإنسان».

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