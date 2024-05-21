زراعة 51 شتلة بالطريق الدائري بمركز مطاي في المنيا ضمن «100 مليون شجرة»

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الاقتصاد الأخضر أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتكامل ويتفاعل مع بعدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يُحقق اكتمال الأبعاد الثلاثة للتنمية ورؤية مصر 2030، ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث البيئي.

خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء

وأضاف محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تساهم في تحقيق الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، كذلك زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول على أكسجين نقي، فضلًا عن تشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، والتخلص من الملوثات والأدخنة، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين، وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء.

زراعة 51 شجرة مثمرة وزينة

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية ففي مركز مطاى، تم استكمال أعمال تنسيق وزراعة ورى الأشجار ونظافة الحشائش ورفعها بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، مشيرًا إلي زراعة 51 شجرة مثمرة وزينة علي الطريق الدائري في نطاق بحي غرب المدينة.