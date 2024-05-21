أصالة تنعى مصفف الشعر طوني صوايا: «كأنه من أهلي»

حرصت الفنانة أصالة، على نعي مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا، عبر حسابها الرسمي بمنصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت أصالة صورة تجمعها بطوني صوايا، وعلقت عليها قائلة: «ما كان شخص بشتغل معه وعادي.. كان قريب علي وكأنه من أهلي، حنون وراقي وشبعان، كرامته ما شفت إلها مثيل، يا الله ما عم صدق إنه راح ونحنا كان المفروض سوا مسافرين شي ما عم بقدر صدقه».

وأضافت: «أرجوكم إدعوا له الله يرحمه يا صديق وحبيب وقريب وأخ وإنسان، شو صعب لاقي متلك الله يرحمك يا حبيبي يا طوني يا غالي ويصبرنا يا رب».

وفاة مصفف الشعر طوني صوايا

ورحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا، وأعلنت الفنانة مايا دياب خبر الوفاة عبر حسابها بمنصة «إنستجرام»، قائلة: «ما كنت عارفة إني هيدي آخر صورة لنا، كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك».

وأضافت: «قلتلك كتير ضعفان يا طوني انتبه على حالك، وأنت ما انتبهت وفليت، يا أطيب قلب، وأكرم نفس، وأدفى إنسان، يا صادق يا محب يا قلبي أنت، أنت شقفة من عيلتي ومن رحلتي أنت ما تتعوض يا طوني، الله معك يا قلبي».