أصالة تحذف صورها مع زوجها فائق حسن.. وتثير شكوك الانفصال

أثارت الفنانة أصالة الجدل بحذف صورها مع زوجها فائق حسن من إنستجرام بشكل مفاجئ، رغم أنّها سبق ونشرت مجموعة كبيرة من الصور التي جمعتهما عبر حسابها الشخصي.

أصالة تحذف صورها مع زوجها فائق حسن

ورغم حذف الفنانة أصالة صور زوجها فائق حسن، ما زال الأخير يحتفظ بصورهما عبر حسابه على إنستجرام، ولم يحذف أي صور جمعتهما، كما أنّ كل منهما لا زال يحتفظ بمتابعة الآخر.

أحدث أغنيات أصالة

تألقت أصالة خلال السباق الرمضاني 2024، بغناء تتر مسلسل مليحة، الذي حقق نجاحا كبيرا، بطولة دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أمير المصري، تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.

ألبوم أصالة

وطرحت أصالة مؤخرًا ألبوم «لحقت نفسي» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وسط إشادات الجمهور، وهي: «رجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق، ومارس، وأبريل، ومانجا، والأخبار الحلوة».