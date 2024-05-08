بعد حذف صورها معه.. هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن؟

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول انفصال المطربة أصالة نصري عن زوجها فائق حسن، وذلك بعد قيامها بحذف جميع صورها التي تجمعها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

حقيقة انفصال أصالة نصري عن زوجها فايق حسن

ونفت المطربة أصالة تلك الأنباء وذلك من خلال نشر صورة جديدة تجمعها مع زوجها فائق حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «يادنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك».

آخر أعمال المطربة أصالة

وكانت آخر أغنيات المطربة أصالة أغنية عشق الروح من ألبومها الأخير لحقت نفسي، التي قامت بطرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتعاونت خلالها مع الشاعرة الغنائية هالة الزيات، ومن توزيع خالد عز، وألحان محمود الخيامي.

كما احتفلت أصالة منذ 4 أشهر ماضية باستقبال حفيدتها الأولي والتي أطلقت عليها ابنتها شام الذهبي اسم جيهان.