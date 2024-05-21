ارتسمت البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد حل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2024 الذي تميز بالسهولة واليسر، وفي مستوى الطالب المتوسط، عدا نقطة واحدة فقط لتمييز الطالب المتفوق من باقي الطلاب، ليتسبب في حالة من الارتياح بين الطلاب والطالبات بسبب امتحان اللغة الأجنبية داعين أن تأتي باقي المواد سهلة ويسيرة مثله، وفقا للطلاب.

وفي السطور الآتية، تكشف «الوطن» تفاصيل حل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية 2024 وذويهم.

امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي

وأدى 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، والذي جاء مكون من ورقتين، حيث تكونت الورقة الأولى من 3 أسئلة، الأول إكمال محادثة، والثاني، اختر وأكمل العبارة، والثالث قراءة عبارة والإجابة عن الأسئلة.

وفيما يخص ورقة الأسئلة الثانية من امتحان الصف الثالث الإعدادي فقد تكونت من 3 أسئلة أيضًا، اختيار الإجابة الصحيحة، وتصحيح الكلمة الخاطئة، وكتابة 110 كلمة حول مهنة تحب أن تفعلها في وسائل الإعلام.

ارتياح بين الطلاب بسبب اللغة الإنجليزية

وقال معاذ خالد، طالب بالصف الثالث الإعدادي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن به أي صعوبة عدا نقطة واحدة فقط تحتاج إلى تركيز وتفكير نسبيًا والخاصة بـ display وذلك ليتم تمميز الطلاب المتفوقين من المتوسطين.

حل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي

وقدّم عماد حسين الفرجاني، معلم خبير اللغة الإنجليزية، حل امتحان اللغة الإنجليزية والذي جاء كالآتي:

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية غدًا الأربعاء، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وسط دعوات الطلاب بأن تأتي سهلة مثل اللغة العربية، والجبر، واللغة الإنجليزية، وألا تأتي صعبة مثل امتحان مادة العلوم.