65 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالفيوم غدا

يستعد قرابة 65 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، لأداء امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الفنية، غدًا الثلاثاء، وذلك وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بمحافظة الفيوم، في رابع أيام الامتحانات، وسط دعوات الطلاب بأن يأتي الامتحان سهلًا ويسيرًا كمادتي اللغة العربية، والجبر.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الفيوم، في اليوم الأول امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وفي اليوم الثاني امتحان مادة العلوم، واليوم الثالث امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر، فيما اشتكى الطلاب من صعوبة وطول امتحان مادة العلوم، وسط فرحتهم بسهولة امتحاني اللغة العربية والجبر.

قرابة 65 ألف طالب يؤدون الامتحان

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان سابق لها، أنّه من المقرر أن يؤدي 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي 2024، غدًا الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان إذ يبدأ من 9:00 صباحًا وينتهي 11:00 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب ذلك يؤدون امتحان مادة التربية الفنية بدءًا من 11:30 صباحًا وحتى 1:30 مساءً.

265 لجنة تستقبل طلاب الإعدادية

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّ 265 لجنة تستقبل طلاب الصف الثالث الإعدادي لأداء امتحانات الترم الثاني 2024 يوميًا في كافة الإدارات التعليمية، والتي جرى إعدادها جيدًا لاستقبال الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لهم لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

موعد آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

وفيما يخص موعد آخر أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الفيوم، فإنّه من المقرر أن يكون الخميس 23 مايو الجاري وفقًا للجدول المعلن، والذي يشهد امتحان مادة الهندسة، واللغة الأجنبية الثانية في مدارس اللغات، والتربية الرياضية في المدارس الرياضية.