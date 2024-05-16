كيف يمكن للأم الصرف من رصيد القاصر للعلاج أو الدراسة؟.. «القومي للمرأة» يوضح

تلقى مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، تساؤلات حول إجراءات صرف الأموال من رصيد القاصر لأغراض مثل التعليم والعلاج، وهل القانون المصري يسمح بهذا الأمر؟، وما هي الخطوات القانونية التي لابد من اتخاذها في هذا الإطار؟

تصاريح الصرف من مال القصر

وأجاب مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، بمنشور عبر صفحته الرسمية على منصة «فيسبوك»، جاء فيه أنه وفقًا للتشريعات المعمول بها، منح القانون للنيابة العامة صلاحية إعطاء التصاريح للأوصياء، من أجل القيام بعمليات الصرف المباشر من الأموال النقدية المخصصة للأشخاص الخاضعين للحماية، وذلك بمبالغ قد تصل إلى آلاف الجنيهات، بناءً على تقدير الظروف الخاصة بكل حالة.

وأوضح مكتب شكاوى المرأة أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال المخصصة للقصر، وتوفير الدعم اللازم لهم في مجالات حيوية كالتعليم والصحة وغيرها.

وتشدد النيابة العامة، على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية عند الصرف، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الغاية منه.

خطوات الصرف من مال القصر

وعن خطوات السحب من مال القصر، فتتلخص في التالي، وفقًا لمنشور القومي للمرأة:

1. التوجه إلى المحكمة:

- يجب أن يتوجه الوصي (الشخص المكلف بالرعاية) إلى المحكمة لاستخراج أذن لصرف أموال القاصر من المجلس الحسبي.

- يشترط الحصول على الموافقة بصرف أموال القاصر، وتُمنح الأذن في حالة الضرورة أو القيام بعمل إنساني.

2. تسليم القاصر لأمواله:

- في حالة الحصول على أموال القاصر من أي جهة أخرى، يجب أن يقوم الوصي بتسليم القاصر أمواله على الفور.

3. إعلام المجلس الحسبي:

- يجب أن يُبلغ الوصي المجلس الحسبي بالدعاوى، التي تم رفعها على الشخص القاصر على الفور ليتم التصرف في الأمر بسرعة.