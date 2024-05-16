«القومي للمرأة» ينظم تدريبا لإعداد مدربين لبرنامج الإرشاد الأسري

نظّم المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة التدريبية الثانية حول إعداد مدربين لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، ويستهدف 27 مدربا ومدربة من محافظات الغربية، والفيوم، والوادي الجديد، وأسوان، والدقهلية، والمنيا، ويمتد خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري.

حرص المجلس على زيادة ورش العمل

افتتحت التدريب الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، حيث أكدت سعي المجلس الدائم الي إعداد مزيد من المدربين المحترفين في البرنامج، عبر تنظيم المزيد من ورش العمل لتدريبهم، حتى يقوموا بدورهم فى نشر الوعي حول أهمية التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة في مختلف المحافظات، من أجل تعزيز الاستقرار داخل الأسر المصرية، وذلك في إطار حرص المجلس على نشر الوعي بأهمية هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.

تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع المصري

فيما أشارت الأستاذة نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة إلي أن البرنامج يهدف إلي تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع المصري من خلال تعزيز الاستقرار داخل الأسر، ونشر المفاهيم التربوية الصحيحة لدعم الوالدين في التوصل الى بيئة صحية تتسم بالعدل وخالية من العنف وداعمة للأطفال أثناء تربيتهم، كما يهدف إلى تعزيز مشاركة الرجل في تربية الأبناء ورعاية الأسرة.