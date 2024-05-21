بعد صدمة «كاف».. من سيتأهل لـ دوري الأبطال والكونفدرالية من مصر؟ | عاجل

أزمة كبرى يواجهها الأهلي والزمالك، بعد تعارض موعد انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز، مع الموعد الذي حدده الاتحاد الأفريقي لإرسال قوائم الفرق المشاركة بمسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل، وبات قطبي الكرة المصرية معرضان للغياب عن البطولة القارية الموسم المقبل.

وأصبح اتحاد الكرة مُطالبًا بإرسال القوائم قبل يوم 15 يونيو المقبل، أي قبل انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز بنحو شهرين، ولذلك من المحتمل أن يتم اعتماد نتائج الدور الأول من المسابقة، ما يعني غياب الأهلي والزمالك عن دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

موقف الفرق المصرية

ووفقا لنتائج مباريات الدور الأول التي لُعبت حتى الآن يملك بيراميدز في جعبته 32 نقطة من 15 مباراة، ولديه مواجهتين مؤجلتين، بينما يملك المصري البورسعيدي 28 نقطة من 17 مباراة، فيما يمتلك الأهلي 24 نقطة من 12 مباراة، فيما يملك الزمالك 21 نقطة من 13 مباراة.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة من الدور الأول ما يعني أن عدم فوزه بمباراتين على أقل تقدير يجعله بعيدًا عن المركزين الأول والثاني وحسمهما لصالح بيراميدز والمصري، بينما الزمالك يحتاج للفوز لـ3 مباريات من 4 مواجهات المؤجلة من الدور الأول للحاق بركب المتأهلين لدوري أبطال أفريقيا، ما يضعهما في «حسبة برما».

حالة واحدة لضمان الأهلي المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

وضمن الزمالك المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب النسخة الحالية، إلا أنه يأمل في العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا باحتلال أحد المركزين الأول أو الثاني.

في المقابل هناك أمام الأهلي فرصة واحدة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا حال عدم اللحاق بصدارة أو وصافة الدوري بعد إنتهاء مباريات الدور الأول، وذلك من خلال تتويجه باللقب القاري يوم السبت المقبل، بتحقيق الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية.