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رئيس «كرة القدم للساق الواحدة»: تعادل منتخب مصر في أول مباراة بأمم أفريقيا طبيعي

كتب:

نرمين عفيفي
11:09 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024
كرة القدم للساق الواحدة

كرة القدم للساق الواحدة

علق محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، على فوز المنتخب الوطني بـ10 أهداف لهدفين على منتخب بوروندي في ثاني مباريات الفريق ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 18 حتى 27 مايو الجاري.

تعادل مع نيجيريا في المباراة كان طبيعيا

وقال «حسني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «التعادل مع نيجيريا في المباراة كان طبيعيا، فقد لعبنا أول مباراة أمام جمهورنا، كما أن نيجيريا فريق قوي، ومباريات الافتتاح تشهد مفاجآت دائما».

المباراة الثانية ضد بوروندي ركّز اللاعبون في الملعب

وتابع رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة: «بعد المباراة، تحدث الجهاز الفني والإداري مع اللاعبين وطلب منهم التزام الهدوء، وفي المباراة الثانية ضد بوروندي ركّز اللاعبون في الملعب».

في الفترة المقبلة سنلعب بشكل أفضل إن شاء الله

وواصل: «يجب أن نحافظ على أعلى درجات التركيز، لأننا لن نستطيع أن نكرر هذه النتيجة في كل مبارياتنا المقبلة، ولاعبونا عرفوا جيدا أن البطولة ليست مزاحا، فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، وفي الفترة المقبلة سنلعب بشكل أفضل إن شاء الله».

وأشار، إلى أن هذه البطولة تشهد عددا كبيرا من المنتخبات القوية مثل غانا، أنجولا، المغرب، والجزائر، لافتًا إلى أن مستوى البطولة تغير وأصبح أقوى من ذي قبل.

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بقلم نرمين عفيفي