رسالة مؤثرة من أب لابنه في أثناء حفل زفافه.. «أنا كتفك وحضنك»

انتشر مشهد مؤثر لأب في أثناء حفل زفاف نجله، إذ بكى الوالد بطريقة هيستيرية أبكى الحضور، وهو يتذكر مواقف بينهما عبر له من خلالها عن حبه الشديد، وتفاعل الآلاف مع الفيديو المنتشر عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بسبب تأثر الأب وكلماته.

رسالة من أب لابنه في حفل زفافه

في مقطع لا يتجاوز مدته دقيقة، ظهر الأب وهو يتحدث في الميكروفون خلال حفل الزفاف، ولمست كلماته القلوب بالمواقف التي جمعته بنجله تظهر حبه الشديد له وتأثره برحيله عن المنزل: «هفتكرلك موقف من 10 سنين، جيت صحتني 12 بالليل قومت منزعج، قولتلي أقعد قعدت وأنا مش فاهم في إيه، لقيتك في حضني وراسك على كتفي وقعدت تبكي، وأنا سيبتك وبعدين مشيت، وفهمت يومها إنّك مكنتش محتاج تتكلم بس كنت محتاج حضن وكتف».

ويكمل والده: «النهارده أنت بتسيبنا، وده أمر قاسي علينا، بس الرجل يترك أبيه وأمه ويكون بزوجته»، راويا موقفا آخر: «تاني موقف فارق معايا لما شوفتك بتلم هدومك عشان الجواز، أنا دخلت المكتب وبكيت بشدة»، وحاول الأب تغيير الموضوع لتعم الفرحة المكان: «بس الحقيقة مقدرش أنكر أني أتعزيت لأن أول مرة هشوف الأوضة مش مكركبة، وأن مامتك مش هتفضل مستنياك في الصالة لحد ما ترجع».

وصية مؤثرة للزوجة

ويقول ماهر صموئيل، لـ«الوطن»، أنه أراد أن يوضح للآباء والأمهات أنّ حبهم لأبنائهم لا بد أن يشاركوه معهم، ويظهروه لهم خاصةً في الأوقات الفارقة معهم هذه.

وأضاف أنّه لا بد أن يعرف الجميع التعاليم الأبوية الصحيحة، والتربية الإيجابية للأبناء: «لازم يحسوا أننا معاهم دايمًا وجمبهم، ونتشارك المواقف اللي حصلت بينا، وده كان لازم أقوله في فرح ابني العزيز».

وأوصى الأب زوجة ابنه: «ربنا معاكي يا حبيبتي، خلي بالكم من بعض، وهيفضل حضني وكتفي ليك لأخر يوم في حياتي»، ليقبل الابن رأس أبيه باكيًا، ويحقق مقطع الفيديو آلاف الإعجاب في دقائق.