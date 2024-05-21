ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا يحيون سهرة طرب على المسرح الكبير الجمعة

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة 24 مايو على المسرح الكبير.

ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا في سهرة طرب

يتضمن البرنامج فاصلين تحيي الثاني النجمة ريهام عبد الحكيم بباقة من أشهر أغاني الطرب العربي، أما الأول يضم مختارات من مؤلفات الزمن الجميل بينها «ياحبيبتي يا مصر، سلامات ياحبايب، عايز جواباتك، فاتت جنبنا، موسيقى من غير ليه، وغيرها»، أداء حسام حسني، وأجفان ومؤمن خليل .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية، بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.