رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا يحيون سهرة طرب على المسرح الكبير الجمعة

كتب:

بسمة شطا
02:55 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
ريهام عبد الحكيم

ريهام عبد الحكيم

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة 24 مايو على المسرح الكبير. 

ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا في سهرة طرب

يتضمن البرنامج فاصلين تحيي الثاني النجمة ريهام عبد الحكيم بباقة من أشهر أغاني الطرب العربي، أما الأول يضم مختارات من مؤلفات الزمن الجميل بينها «ياحبيبتي يا مصر، سلامات ياحبايب، عايز جواباتك، فاتت جنبنا، موسيقى من غير ليه، وغيرها»، أداء حسام حسني، وأجفان ومؤمن خليل . 

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية، بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

اقرأ المزيد:

ريهام عبد الحكيم: سعدت بتكريمي وسط قامات الفن في مهرجان القلعة

ريهام عبد الحكيم تروج لحفلها في عمان بمشاركة مدحت صالح.. (فيديو)

ريهام عبد الحكيم عن حفلها في الأوبرا: سعيدة بردود الفعل الجميلة

عمرو دياب يتفاعل مع ريهام عبد الحكيم بأولى حفلات الليالي السعودية المصرية
بقلم بسمة شطا