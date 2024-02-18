عمرو دياب يتفاعل مع ريهام عبد الحكيم بأولى حفلات الليالي السعودية المصرية

استمرارا لمفاجآت أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»، المقامة حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، صعدت منذ قليل، الفنانة ريهام عبد الحكيم، على المسرح، وقدمت أغنية «فيها حاجة حلوة»، وذلك مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، وسط تفاعل كبير من الحضور؛ أبرزهم عمرو دياب.

ويشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد زاهر، رامي إمام، نادية الجندي، نصر محروس، كريم عبد العزيز، عادل حقي، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، أحمد السبكي، مصطفى البنا، هاني شنودة.