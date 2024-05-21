تعيينات شركة المياه 2024.. ما الوظائف المتاحة؟

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حاجتها للتعاقد مع محاميين طبقا للإعلان رقم (2) لسنة 2024، وذلك وفقا للشروط المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للشركة وصفحتها الرسمية على «فيسبوك».

الالتزام بالشروط الواردة في الإعلان

وشدد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على ضرورة الالتزام بالشروط الواردة في الإعلان، سعيًا لتطبيق خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة العنصر البشري الذي تمتلكه، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.

استلام الأوراق من المتقدمين

وصرح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه سيتم بيع نموذج التقديم والمظروف الخاص بالمسابقة، واستلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية شارع جول جمال بجوار فندق الوطنيه بالاس المتفرع من شارع الجمهورية وذلك نظير مبلغ وقدره 300 جنيه، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً، عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ولن يلتفت للطلبات التي تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من فروعها.

وأشارت الشركة إلى إعلان أسماء من توافرت فيهم الشروط من المتقدمين، وكذلك مواعيد الاختبارات التحريري والمقابلة الشخصية والنتيجة النهائية بأسمائهم على الموقع الإلكتروني، والصفحة الرسمية للشركة.