وظائف شاغرة في وزارة النقل.. اعرف الشروط والمستندات وموعد التقديم

أعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، بعض الوظائف الشاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية، ويستمر التقديم عليها حتى 30 يونيو المقبل.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وترصد السطور التالية تفاصيل الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية كما يلي.

نوعيات الوظائف

- مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

- مدير عام الإدارة العامة للاتصالات.

المستندات المطلوبة

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية «يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه».

- صورة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد.

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة، والخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها».

- العلاوات التشجيعية، وخطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

مهارات مطلوبة

ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.

- مقترح تطوير الإدارة.

- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

- يشترط إجادة تامة للغة الإنجليزية أو الفرنسية.

- يشترط إجادة تامة للتعامل مع الحاسب الآلي.

طريقة التقديم

وتقدم الطلبات مستوفاة باسم رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد بالموقع الإلكتروني للهيئة ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة.