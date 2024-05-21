صوامع وشون المنوفية تستقبل 96 ألف طن من القمح

أعلن المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، ارتفاع عملية توريد القمح في صوامع وشون وهناجر المحافظة إلى 96 ألفًا و600 طن حتى الآن، حيث لا يزال المزارعين مستمرين في حصاد الذهب الأصفر داخل الأراضي الزراعية.

المساحة المزروعة والإنتاجية

وأكد «التركاوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، استعداد وجاهزية 13 صومعة وشونة وهنجر لاستقبال محصول القمح موزعة على المدن والقرى، التي يوجد بها مساحة كبيرة من زراعة القمح، وتبلغ إجمالي المساحة المزروعة من الذهب الأصفر 99 ألفا و967 فدانا، إذ تعتبر محافظة المنوفية من أكبر المحافظات زراعة للقمح.

وقال عبدالستار غالي أحد المزارعين، إن المزارع المنوفي يعيش حالة من الفرحة والسرور خلال حصاد محصول القمح من الأراضي؛ نظرا للإنتاجية العالية هذا العام وسعر الأردب الذي أرضى الفلاح، مشيرا إلى أن إنتاج الفدان يتراوح بين 22 : 24 أردبا هذا العام.