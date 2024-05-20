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سمير صبري لـ قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014

كتب:

حسن سمير
01:46 ص | الإثنين 20 مايو 2024
الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني

الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الاقتصاد في مصر مرن واستطاع امتصاص هزات كبيرة من كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.

ونوه خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية «cbc»، بأن الدولة أنفقت 10 تريليونات جنيه استثمار في المرافق والبنية التحتية منذ عام 2014 وحتى الآن.

تعميق الصناعة المصرية

أضاف إلى أننا لدينا إشكالية كبيرة في تعميق الصناعة المصرية بشكل حقيقي ونحتاج إلى حلول على أرض الواقع، موضحًا أن الدولة في منطقة ملتهبة يصعب على أي إدارة أو قيادة سياسية أن تجابه هذه المخاطر، من الإرهاب والشائعات والحروب من كل أنواعها وتبني دولة.

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