ضبط 6 طلاب بالشهادة الإعدادية لتورطهم في تصوير امتحان الهندسة بالشرقية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ضبط 6 طلاب بالشهادة الإعدادية قاموا بتصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الهندسة.

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب تابع من المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات اليوم الرابع لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 ، في مادتي الهندسة والتربية الفنية حيث تقدم لأداء الامتحانات 144403 طالبا وطالبة حضر منهم 142914 طالبا وطالبة وتغيب منهم 1489 طالب وطالبه بنسبة حضور 98.97 % وذلك على مستوي 790 لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتلقى محافظ الشرقية قد تلقي تقريراً تفصيلياً من غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم الرابع للشهادة الإعدادية حيث تبين أن الغرفة لم تتلقى أي إخطار لأي حالات مرضية بين الطلاب والمعلمين والمشاركين بالعملية الامتحانية، وتم ضبط 6 طلاب لتورطهم في تصوير الامتحان بمدارس (كشيك للتعليم الأساسي بأبو حماد – عبد العال شعلان الإعدادية بالحسينية – بوبسطة الابتدائية رقم 2 و كفر الحمام الإعدادية بالزقازيق)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب والملاحظين وتحرير المحاضر اللازمة.