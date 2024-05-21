«تعليم القاهرة»: لم نتلق أي شكاوى من امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لم يتلق أي شكاوى من غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن امتحان اليوم الخامس لطلاب الشهادة الإعدادية، جاء ذلك خلال متابعة سير لجان مدرسة براعم الإيمان، التابعة لإدارة المطرية التعليمية.

توفير الهدوء داخل اللجان

واطمأن مدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحان بمادة الجبر، مؤكدا الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مشيرا إلى أنه جرى التنبيه على العاملين على اللجان، بتوفير الهدوء داخل اللجان، وعدم اصطحاب التليفون المحمول.

لا شكاوى من امتحان اليوم

وشدد تعليم القاهرة على ضرورة التحلي بالدقة، والانضباط الكامل مع ضبط النفس، وتوفير الهدوء، وتقديم الدعم الكامل للطلاب حتى تسير الامتحانات بسهولة.