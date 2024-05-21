«تعليم القليوبية» تحيل رئيس لجنة و4 طلاب بامتحانات الإعدادية للتحقيق

أصدرت سماح محمد إبراهيم مدير تعليم القليوبية قرارا بإحالة رئيس لجنة إلى الشئون القانونية؛ وذلك لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، بالإضافة إلى 3 طلاب لمخالفتهم القواعد والقرارات المنظمة لسير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، إذ أدى الطلاب اليوم امتحان مادتي الهندسة والدين.

إحالة طالبة إلى الشئون القانونية

كما شملت قرارات مديرية التعليم بالقليوبية، إحالة طالبة بالشهادة الإعدادية إلى الشئون القانونية، وذلك لحيازتها الهاتف المحمول داخل اللجنة، وتورطها في واقعة تداول الامتحان اليوم بعد دخول الطلاب للجان.

الالتزام بكافة التعليمات

وأهابت المديرية في بيان لها، بالجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

يذكر أن امتحان اليوم لمادة الهندسة شهد انتظام الامتحان حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية، التي تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الثاني.