حل امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنوفية.. أكتر من إجابة صحيحة للسؤال الـ8

أكد سمير حمام مدرس أول دراسات اجتماعية، أن امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية جاء في متناول جميع الطلاب والطالبات في اللجان الامتحانية باستثناء بعض النقاط التي تطلب التركيز، وعليها جدل بين الطلاب وتحتاج إلى توضيح من مديرية التعليم.

وقال «حمام»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجابة امتحان الدراسات الاجتماعية بالنقطة الرابعة في الاختيارات هي «الكهربائية» مع العلم إجابات «النووية - الكهرومائية» صحيحة، كما أن النقطة الثامنة والثالثة عشر في الاختيارات تتضمن أكثر من اختيار صحيح، والنقطة الرابعة عشر جاءت من خارج المنهج، حيث لا توجد في كتاب الوزارة، ولكن الامتحان مجملا جاء سهلا لجميع مستويات الطلاب المختلفة.

حل امتحان الدراسات الاجتماعية

وأضاف أن حل امتحان الدراسات الاجتماعية الشهادة الإعدادية يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على الإجابة، كالتالي: