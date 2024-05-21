رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حل امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنوفية.. أكتر من إجابة صحيحة للسؤال الـ8

كتب:

عصام علم الدين
02:42 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية

طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية

أكد سمير حمام مدرس أول دراسات اجتماعية، أن امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية جاء في متناول جميع الطلاب والطالبات في اللجان الامتحانية باستثناء بعض النقاط التي تطلب التركيز، وعليها جدل بين الطلاب وتحتاج إلى توضيح من مديرية التعليم.

وقال «حمام»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجابة امتحان الدراسات الاجتماعية بالنقطة الرابعة في الاختيارات هي «الكهربائية» مع العلم إجابات «النووية - الكهرومائية» صحيحة، كما أن النقطة الثامنة والثالثة عشر في الاختيارات تتضمن أكثر من اختيار صحيح، والنقطة الرابعة عشر جاءت من خارج المنهج، حيث لا توجد في كتاب الوزارة، ولكن الامتحان مجملا جاء سهلا لجميع مستويات الطلاب المختلفة.

حل امتحان الدراسات الاجتماعية 

وأضاف أن حل امتحان الدراسات الاجتماعية الشهادة الإعدادية يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على الإجابة، كالتالي: 

اقرأ المزيد:

«تعليم المنوفية»: تصحيح العينة العشوائية للغة العربية يؤكد مراعاة مستوى الطلاب

«تعليم المنوفية»: رصد محاولة غش في امتحانات الإعدادية وإحالتها للتحقيق

«تعليم المنوفية»: زيادة المدارس اليابانية في المحافظة إلى 3 الفترة المقبلة

وكيل «تعليم المنوفية»: تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الترم الثاني

نموذج إجابة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم الثاني في القاهرة
بقلم عصام علم الدين