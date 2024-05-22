في ذكرى وفاة شعبان حسين.. أشهر أعماله وكيف سانده محمد صبحي؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان شعبان حسين، الذي رحل عن عالمنا في 22 مايو 2012، تاركا خلفه مجموعة كبيرة من الأعمال المهمة والمميزة التي تركت أثرا في قلوب جمهوره.

ولد شعبان حسين في 24 نوفمبر عام 1940، وتخرج من معهد الفنون المسرحية، وهي نفس دفعة الفنان محمد صبحي ونبيل الحلفاوي، وتعاون مع الفنان محمد صبحي في أكثر من عمل فني أشهرها مسلسل «يوميات ونيس»، حيث قدم شخصية ثروت عبدالهادي المعروف بـ «أبو تلاتة».

تعاونه مع محمد صبحي

بداية تعاونه مع الفنان محمد صبحي كانت من خلال مسلسل «سنيل بعد المليون» الذي تم عرضه عام 1987، بمشاركة جميل راتب، سماح أنور، هالة صدقي، حسين الشربيني، من إخراج أحمد بدرالدين، وتأليف أحمد عوض، كما شارك أيضًا مع محمد صبحي في مسرحية «لعبة الست»، وقدم شخصية «محمود بلاليكا».

أعماله الفنية

تعد أبرز الأعمال التي شارك بها شعبان حسين فيلم «شعبان تحت الصفر» للنجم عادل أمام عام 1980، وفيلم «بيت القاضي» مع نور الشريف وفاروق الفيشاوي عام 1984، وفيلم «الثأر» بطولة محمود ياسين ويسرا عام 1982، و«إعدام ميت» مع محمود عبدالعزيز وفريد شوقي عام 1985.

وفاته

رحل عن عالمنا الفنان شعبان حسين في 22 مايو عام 2012 إثر أزمة قلبية، وكانت أخر أعماله مسلسل فرح العمدة عام 2012.