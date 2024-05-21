«أزهر مطروح»: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الابتدائية

تابع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ختام امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية التي اختتمت بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، وعقدت على مدار أسبوع بداية من الأربعاء الماضي، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

واطمئن فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، على انتظام الطلاب في مقار لجان امتحانات الأزهر بمعهد مطروح الابتدائي النموذجي، وأدائهم للامتحان بشكل منضبط دون أي تجاوزات.

موعد أعمال التصحيح

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية، إن جميع اللجان انهت اليوم أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية دون شكاوى أو معوقات، على أن تبدأ أعمال التصحيح اعتبارًا من الخميس المقبل.

امتحانات الشهادتين الإعدادية والقراءات

وفي السياق ذاته، تابع الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، انتظام لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والقراءات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان، وتم الاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات.

1830 طالبا وطالبة في الشهادة الابتدائية

جدير بالذكر عدد طلاب إتمام الشهادة الابتدائية 1830 طالب وطالبة، موزعين على 17 لجنة، على مستوى الإدارات التعليمية.