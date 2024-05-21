احترس من الكحة.. دلائل تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

في كثير من الأحيان لا تظهر أي أعراض واضحة للكوليسترول، وذلك ما يجعل البعض لا ينتبهوا في حالة الإصابة به، لكن توجد بعض العلامات الشهيرة التي قد تنذر بارتفاعه في الدم، مما يُتيح للمريض فرصة طلب المساعدة في الوقت المناسب، ويقول الدكتور وليد العوضي، استشاري القلب والأوعية الدموية، في حديثه لـ«الوطن»، إنه من العلامات الشائعة التي قد تدل على ارتفاع الكوليسترول في الجسم هي الكحة.

ما علاقة الكحة بالكوليسترول الضار؟

ووفقا لاستشاري القلب والأوعية الدموية، فإن الشعور بالكحة قد تكون عرض على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، لأنه يتسبب في تصلب للشرايين، ووصول ذلك للجهاز التنفسي والقلب.

وعند ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، يتسبب في حدوث احتقان الرئتين، وبسبب قصور الشريان التاجي يبدأ الشعور بالنهجان وعليه تنتج الكحة، وعلى الشخص حينها التوجه إلى الطبيب المختص ليعرف إذا كانت بسبب ارتفاع الكوليسترول بالدم أم لا، وفقًا لاستشاري القلب والأوعية الدموية.

وبحسب «العوضي»، فإن الكوليسترول قد لا يسبب أي أعراض خطيرة في بدايته، لكن بمرور الوقت والإهمال قد يؤثر بالسلب على القلب، وتتراكم البروتينات والدهون منخفضة الكثافة متسببا في الكوليسترول الضار داخل الشرايين حتى تصل إلى مشكلات صحية كبيرة، مثل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وعادة ما تكون هناك أعراض تشير إلى إرتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، وتظهر على الشخص كالتالي.

ضيق التنفس.

ألم في الفك.

التعب الشديد.

ألم في الرقبة.

السعال.

نوبة الهلع.

الشعور بالغثيان أو القيء.

وذكر موقع «مايو كيلينك الطبي»، طرق الوقاية للحد من احتمال ارتفاع الكوليسترول إلى مستويات غير صحية، وهي كالتالي:-

تناول نظام غذائي قليل الملح ويركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

الحد من الدهون الحيوانية واستخدام الدهون الجيدة بشكل معتدل.

التخلص من الوزن الزائد، والحفاظ على الوزن الصحي.

الإقلاع عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

مضاعفات ارتفاع الكوليستيرول الضار الدم

- آلام الصدر: إذا تأثرت الشرايين التي تغذي القلب بالدم «الشرايين التاجية»، فقد يكون هناك ألم في الصدر «الذبحة الصدرية»، وأعراض أخرى لمرض الشريان التاجي.

- النوبة القلبية: إذا تمزقت أو تقطعت اللويحات، يمكن أن تتشكل جلطة دموية وتسد الشريان في اتجاه مجرى الدم.

- السكتة الدماغية: تحدث السكتة الدماغية عندما تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.