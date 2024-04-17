علامة خطيرة تدل على ارتفاع الكوليسترول.. كيف تساعد عيناك في اكتشافه مبكرا؟

لا يُظهر الكوليسترول أي أعراض واضحة في كثير من الأحيان،، مما يجعله «قاتلًا صامتًا»، ولكن لحسن الحظ، هناك علامة شهيرة على عينيك قد تنذر بارتفاع الكوليسترول في الدم، مما يُتيح لك فرصة لطلب المساعدة في الوقت المناسب.

علامة شهيرة تنذر بارتفاع الكوليسترول

يُحذر الدكتور وليد العوضي، استشاري القلب والأوعية الدموية، في حديثه مع «الوطن»، من علامة شائعة قد تدل على ارتفاع الكوليسترول في الجسم، وهي تراكم كتل دهنية في جفن العين، وعلى الشخص حينها التوجه للطبيب المختص ليعرف إذا كانت بسبب ارتفاع الكوليسترول بالدم أم لا.

راقب جفن العين

يُؤكد استشاري القلب والأوعية الدموية، أهمية إجراء تحليل لمعرفة نسبة الكوليسترول في الدم، حال ظهور كتل دهنية متراكمة أسفل الجلد على الأجزاء الداخلية من جفن العين السفلي والعلوي، مشيرًا إلى أنَّ تلك علامة يجهلها الكثيرون، وقد تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم.

الكوليسترول في حد ذاته قد لا يسبب أي أعراض خطيرة في البداية، لكنه بمرور الوقت يمكن أن يؤثر بالسلب على القلب، وقد تتراكم البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة أي «الكوليسترول الضار» داخل الشرايين، وتصل إلى مشاكل صحية خطرة، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، حسب «العوضي».

5 عوامل تزيد من ارتفاع الكوليسترول

وذكر موقع «مايو كيلينك الطبي»، العوامل التي قد تزيد احتمال ارتفاع الكوليسترول إلى مستويات غير صحية، وهي كالتالي:-

1- السمنة: مؤشر وعرض كبير لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول.

2- قلة ممارسة الرياضة: ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تعزيز البروتين الدهني مرتفع الكثافة «الكوليسترول الجيد» داخل الجسم.

3- التدخين: السجائر تؤدي إلى انخفاض مستوى الكوليسترول الجيد.

4- العمر: قد يصاب الأطفال بارتفاع مستوى الكوليسترول لمستوى غير صحي، لكن إصابة كبار السن به هي الأكثر شيوعًا، خاصة من سن الـ40، لأنَّه يصبح الكبد أقل قدرة على التخلص من كوليسترول منخفض الكثافة.

5- النظام الغذائي السيئ: العيش على نظام غذائي يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة التي توجد في أجزاء اللحوم الدسمة ومشتقات الألبان كاملة الدسم، والدهون المتحولة الموجودة في التسالي المعبأة والحلويات، تؤدي لارتفاع الكوليسترول.