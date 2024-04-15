اوعى ترميها.. كيف تساهم قشور الحمضيات في خفض الكوليسترول الضار بالدم؟

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية الأمريكية، الفوائد غير المتوقعة لقشور الحمضيات، أبرزها البرتقال واليوسفي والليمون، إذ أكدت أن تلك القشور تحتوي على مركبات مفيدة في خفض الكوليسترول الضار بالدم، بنسبة تصل إلى 40%.

أهمية الحمضيات لضبط مستوى الكوليسترول بالدم

أبرزت أبحاث علمية منشورة في موقع «Science Daily» عدد من المركبات الموجودة في البرتقال واليوسفي، التي أثبتت فعاليتها في ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، منها مركبات الفلافونات متعددة الميثوكسيل PMFs التي تتسم بخصائص مضادة للأكسدة، إذ أكد الباحثون أن الفلافونات يلعب دورًا كبيرًا في تثبيط إنتاج الدهون الثلاثية بالكبد والكولسترول، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن المركبات الأخرى التي أثبتت قدرتها على خفض الكوليسترول الضار بالدم وتعزيز صحة القلب، مركب الليمونين الموجود في قشور اليوسفي والبرتقال، إذ أثبتت الدراسات أن الليمونين يلعب دورًا كبيرًا في خفض نسبة الدهون الثلاثية بالدم.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والبكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة، إن قشور البرتقال واليوسفي أثبتت فعاليتها بالفعل في التخلص من الكوليسترول الضار في الدم، والمقصود بقشور الحمضيات ليست القشرة الخارجية لها، بل القشرة الداخلية التي تظهر في صورة ألياف بيضاء.

قشور الحمضيات تدعم صحة القلب والشرايين

تضيف نهلة، في تصريح لـ«الوطن»، أن الألياف البيضاء الموجود في البرتقال واليوسفي تلعب دورًا كبيرًا في تقليل امتصاص الدهون ما يدعم صحة القلب والشرايين، فضلا عن الحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم، وتابعت: «رغم تلك الفوائد العديدة لقشور الحمضيات، ينبغي على مريض الكوليسترول الالتزام بعلاجه الذي وصفه له الطبيب، حتى لا يُعرض نفسه للخطر».

ونصحت استشاري التغذية والمناعة في نهاية حديثها، بأهمية احتواء النظام الغذائي اليومي على قشور الحمضيات، من خلال إضافتها إلى السلطة أو بشرها على الشوربة أثناء الطبخ.