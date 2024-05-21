تيسيرا على الحجاج.. الأزهر يوضح أحكام لبس الإحرام

يسعى الحجاج والمعتمرون في هذه الأيام المباركة إلى التزود بالمعرفة الدينية الصحيحة، استعدادًا لأداء مناسك الحج والعمرة، وفهم أحكام وشعائر هذه الفريضة المقدسة.

ونشر الأزهر الشريف عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، توضيحات مبسطة حول بعض أحكام الإحرام، مُسلطًا الضوء على مظاهر التيسير التي رُخّصت للحجاج والمعتمرين، تسهيلاً لرحلتهم الروحية وتخفيفًا عنهم.

غسل شعر المحرمة تحت الإحرام

وأوضح الأزهر الشريف أنه بحسب الفقهاء، يُجيز للحاج لبس ملابس الإحرام قبل مغادرة منزله، أو في المطار، أو على متن الطائرة، شريطة ألا يتجاوز الميقات المحدد، ويجوز له أيضًا استخدام بعض الإكسسوارات مع ملابس الإحرام مثل الساعة اليدوية، ونظارة الشمس، والخاتم، وحمل حقيبة، طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الإحرام.

وفي حالة الضرورة، يُجيز للحاج لبس حذاء وحزام طبيين مع الإحرام، كما يُباح للمحرمة تحت الإحرام غسل وتمشيط شعرها، مع الحرص على عدم تعمد إسقاط شعرها.

تغيير النية

وأوضح الأزهر الشريف أنَّه يُسمح للحاج قبل الميقات بتغيير نية الحج بين الأنساك (الثلاثة: الإفراد، التمتع، القرآن)، وبعد الميقات يُسمح بالانتقال من الإفراد أو القرآن إلى التمتع، مع وجود تفاصيل واختلاف في ذلك بين الفقهاء.

وفيما يتعلق بحماية الرأس من أشعة الشمس، يُباح للمحرم استخدام مظلة دون وضعها على الرأس، بل يجب حملها باليد.

كما يُسمح للحاج بالغسل أثناء الإحرام مع تجنب استخدام الطيب، وذلك في إطار الالتزام بتعاليم الدين والاحترام لشعائر الحج.