قبل وقفة عرفة.. تعرف على مواقيت الإحرام لمن كان خارج مكة

أقل من 48 ساعة فقط تفصل جموع الحجاج من مختلف الجنسيات عن الوقوف بجبل عرفات، والذي يعد ركن الحج الأعظم ويشترط له الإحرام ونية الحج، وقد أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية مواقيت الإحرام لمن كان خارج مكة.

مواقيت الإحرام

ذو الحليفة: (أبيار علي) وهو ميقات أهل المدينة ومَن جاء مِن قِبَلِها.

الجحفة: (رابغ) وهو ميقات مصر والمغرب ومَن جاء مِن قِبَلِها.

يَلَمْلَم: (السعدية) وهو ميقات أهل اليمن ومَن جاء مِن قِبَلِها.

قرن المنازل: (السيل الكبير) وهو ميقات أهل نجد ومَن جاء مِن قِبَلِها.

ذات عِرْق: (الضريبة أو الخريبات) وهو ميقات أهل العراق وخرسان وفارس ومَن وراءهم.

حكم الإحرام قبل الميقات

ووفقاً لدار الإفتاء المصرية فقد أجمع الفقهاء على أن الإحرام للحج -وكذا العمرة- قبل الميقات جائزٌ وصحيحٌ شرعًا، وهو الأفضل لمن يأمن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام، ويخشى أن يفوته الميقات دون أن يحرم، أما من خشي الوقوع في شيء من محظورات الإحرام إذا قدَّمه عن الميقات، ولا يخشى فوات الميقات دون إحرام؛ فالمستحب في حقه أن يحرم من الميقات.

وحول الميقات المكاني لمن يحج عن المتوفى، فقد أوضحت الدار أنّه الأولى أن يكون ميقات المنوب عنه لا النائب؛ خروجًا من الخلاف، فعليه الإحرام من ميقات أهل مصر، ونرى بخصوص حالة السائل أنه إذا شق عليه ذلك فالأمر فيه سعةٌ؛ فله أن يقلد المالكية فيُحرِم من ميقاته هو لا ميقات قريبه، وميقاته هو ميقات أهل نجد (قرن المنازل) ويسمى حاليًّا (السيل الكبير)، ولا يلزمه شيءٌ في هذه الحالة، ولا حرج عليه.