بفيلم عن سحر الصحراء البيضاء المصرية.. فنانة إسبانية تشارك في برنامج «صبأرت»

يشارك فيلم «وايت» الذي يتضمن قصة محمية الصحراء البيضاء الواقعة في الصحراء الغربية بمصر بواحة الفرافرة، في برنامج «صبأرت»، وهو عبارة عن مبادرة تابعة للاتحاد الأوروبي.

الفيلم للفنانة والمخرجة الإسبانية إليزابيت مابريس، يسلط الضوء على تشجيع الحوار حول البيئة والاستدامة، ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من الأنشطة (معارض، ورش عمل، أفلام).

موعد فعاليات برنامج «صبأرت»

وبحسب بيان صادر عن السفارة الإسبانية في القاهرة، الفيلم يعبر عن مراحل السير والتحول، بدءا من مدخل الصحراء المذهل وحتى التشكيلات التيلورية من الصخور الطباشيرية، ضمن فعاليات برنامج «صبأرت»، الذي يقام في العديد من المراكز الثقافية الأوروبية وكذلك المصرية حتى 12 يونيو 2024، موضحا أن «صبأرت» مشتق من كلمتين: نبات الصبار «صبار» وكلمة «أرت» بمعنى «فن».

فيلم وايت حول محمية الصحراء البيضاء

وأضاف البيان: «يقوم التأثير السمعي بصري بدوره بمحاكاة الانطباع وكأننا انتقلنا إلى سطح كوكبي آخر، وذلك من خلال تطور الدرجات الخاصة بالنبرة ذاتها»، لافتا إلى أن بعد عرض الفيلم ستقام حلقة نقاشية حول المسار المهني لمخرجة الفيلم والفيلم المعروض وكذلك أفلام أخرى قامت بإخراجها.