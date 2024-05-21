«السفيرة عزيزة» يوضح تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، تقريرًا تليفزيونيًا يوضح تفاصيل افتتاح وفعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وأشاد الفنان محمد علي رزق، بوجود فكرة مهرجان عن المرأة، لمساندتها على دوافع الحياة المختلفة، متمنيًا وصول المهرجان إلى دورته الـ100.

وقالت عبير لطفي، رئيسة المهرجان، إنّ هذا العام يختلف عن دورة المهرجان في عامه الماضي من حيث كثرة الورش واختلافها، إضافة إلى وجود ضيف الشرف مهرجان تونس.

وعبرت الفنانة عايدة فهمي، بفخرها بوجود مهرجان للمرأة، قائلة: «فخورة بمهرجان اللي قائمات عليه سيدات، خاصة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والفنانة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان، وأنا مبسوطة أنّهم حاربوا عشان الفكرة تطلع للنور».

تمكين النساء في مجتمعنا

وأوضحت رشا عبد المنعم، مديرة المهرجان، أنّنا مازلنا نحتاج إلى تمكين النساء في مجتمعنا بشكل أكبر، مواصلة: «وهذا ما جعلني حريصة أن المهرجان يبقى فيه مهم زي مسار الشهادات منذ العام الماضي، حتى أننا مهتمين بالعروض المسرحية التي تناقش قضايا المرأة».