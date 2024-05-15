تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دار الأوبرا غدا

يفتتح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثانية في الثامنة مساء غد الخميس، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان، والفنان فتحي عبد الوهاب عضو مجلس أمناء المهرجان، والفنانة صفاء الطوخي، والفنانة سلوى محمد علي، والفنانة كريمة منصور، وعدد من الفنانين والنقاد والصحفيين وضيوف المهرجان من دول العالم المختلفة.

تفاصيل حفل افتتاح المهرجان

وتبدأ فعاليات حفل افتتاح مهرجان ايزيس للمسرح بالسلام الوطني وفقرة فنية لمجموعة سيدات تاراتاتا، وتقدم الحفل الإعلامية سالى سعيد، مع التعريف بالمهرجان وتفاصيل دورته الثانية التي تحمل اسم الفنانة عايدة عبد العزيز، مع عرض فيديو قصير عن فعاليات هذه الدورة، ومخرجة الحفل تغريد عبد الرحمن.

ويتضمن كلمات قصيرة للدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المهرجان، والدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني وعضو مجلس أمناء المهرجان، والممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيسة ومؤسسة المهرجان، والفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان.

ويعقب ذلك صعود الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم والمخرجة والكاتبة عبير على حزين مديرتا المهرجان إلى خشبة المسرح لبدء مراسم التكريم، ويشهد الحفل تقديم دروع التكريم لمكرمات الدورة الأولى إلى جانب مكرمي الدورة الثانية نظرا للظروف التي تسببت في إلغاء حفل ختام المهرجان في الدورة الأولى والذي تزامن مع وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

أبرز المكرمين فى الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي

ويشهد الحفل تكريم اسم الكاتبة الكبيرة فتحية العسال التي حملت الدورة الأولى اسمها وتتسلم التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، وتكريم الفنانة شويكار والدكتورة هدى وصفى، وأستاذة الإلقاء الدكتورة نجاة علي، والمخرجة عفت يحيى، واسم المخرجة والملحنة إيمان صلاح الدين.

أما عن مكرمي الدورة الثانية فهى مهداة لاسم الفنانة عايدة عبد العزيز، ويتسلم تكريمها ابنها شريف أحمد عبد الحليم، ويكرم المهرجان الفنانة ومصممة الرقص كريمة منصور، واسم الفنانة والمخرجة التونسية رجاء بن عمار الكاتبة والمخرجة العراقية الدكتورة عواطف نعيم، واسم الفنانة والناقدة والمترجمة المصرية سهام بنت سنية وعبد السلام، وتتسلم التكريم ابنتها الفنانة نجلاء يونس، والكاتب والشاعر الراحل الدكتور محمود نسيم ويتسلم عنه المخرج عمرو قابيل.

وتشهد الدورة الثانية مشاركة 15 عرضا مسرحيا من 7 دول، قامت باختيارهم لجنة المشاهدة من بين 62 عرضا تقدموا للمشاركة، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة الدكتورة مايسة زكى والمخرج د.محمود أبودومة ورئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمخرجة والكاتبة عبير على حزين.

ويعقب الحفل الانتقال إلى مسرح الهناجر حيث تقدم المخرجة ومصممة الرقص نرمين حبيب عرض الافتتاح «في يوم وليلة»، ويشاركها الأداء شيرين حجازي وميريت ميشيل.