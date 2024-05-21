سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-5-2024، نحو 46.59 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديث لمواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم 46.59 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 46.59 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم إلى 46.59 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 46.83 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 46.96 جنيه للشراء، 47.06 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.